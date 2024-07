Production de pétrole et du gaz : les travailleurs se préparent à acquérir plus davantage et de revenus

Les travailleurs du secteur du gaz et du pétrole sénégalais se projettent pour profiter des opportunités de l’exploitation de ces matières. Cette prise de conscience intervient dans un contexte où le Sénégal a sorti ses premiers barils de pétrole du champ de Sangomar, l’intégrant dans le cercle restreint des pays producteurs de l’or noire.



Dans cette perspective, les délégués du personnel des entreprises du Groupement des Professionnels du Pétrole et du Gaz (GPP) et membres du Syndicat national des Travailleurs du Pétrole et du Gaz du Sénégal (SNTPGS) organisent du 8 au 11 juillet deux sessions pour vulgarisation des conventions nationales régissant le secteur de l’énergie. Ces séances de formations permettront de mieux capacité les travailleurs du secteur en dialogue social et en négociation collective.



Selon le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal, Sarra Konaré, le contexte actuel oblige les agents du secteur « de se recycler non seulement, de se former davantage pour pouvoir porter le plaidoyer parce que nous sommes le représentant du personnel ». Il indique qu’une collaboration avec le ministère du travail a permis la signature de deux conventions collectives avec les représentants syndicaux du secteur.



Le Secrétaire général du SNTPGS a profité de cette occasion pour appeler les travailleurs à « s’approprier justement du document pour voir de quoi il s’agit parce qu’il ne faut pas faire la revendication arbitrale, je l’ai dit, nos entreprises sont au cœur de nos préoccupations parce que ce sont les bailleurs qui sont là qui donnent de l’argent, ils nous donnent de l’argent certes, mais c’est nous qui en retour donnons notre force de travail. Il faut donc connaître les documents qui nous régissent, c’est pourquoi on a demandé à ce qu’on vulgarise d’abord la convention qui sera connue par tout le monde pour qu’on s’approprie la chose, nous acteurs ».