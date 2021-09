Production industrielle : Une augmentation de 1,8 % des prix constatée en juillet

Hors égrenage du coton, une augmentation de 1,8% des prix de la production industrielle a été constatée en juillet 2021. C’est ce que révèle une note de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).



L’activité industrielle est marquée, en juillet 2021, par une augmentation de 1,8% des prix de la production industrielle hors égrenage de coton, comparativement à ceux du mois précédent.

Selon l’Ansd, cette évolution est en relation avec l’accroissement des prix des produits manufacturiers (+2,3%), notamment, ceux du raffinage et de la cokéfaction, des produits chimiques, et dans une moindre mesure ceux de la métallurgie et de la fonderie.



Par ailleurs, renseigne la note de l’Ansd, il est noté une hausse des prix des produits des industries extractives (+1,1%) et une stagnation de ceux des produits des industries environnementales ainsi que ceux de l’«électricité, eau et gaz».



En variation annuelle, les prix de la production industrielle hors égrenage de coton, ont progressé de 8,8% comparativement à ceux du mois correspondant de l’année précédente. De même, sur les sept premiers mois de 2021, les prix moyens ont crû de 4,0% par rapport à ceux de la même période de 2020.



S’agissant des prix de l’égrenage de coton, ils n’ont pas connu de variations sensibles entre juin et juillet 2021. En revanche, ils ont enregistré une hausse de 1,3% en variation annuelle. Ils ont également augmenté de 3,3% sur les sept premiers mois de 2021, en comparaison à leurs niveaux de la période correspondante de l’année précédente.