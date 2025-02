Production pétrolière au Sénégal : 3,11 millions de barils extraits du puits de Sangomar en janvier 2025

Le Sénégal poursuit l'exploitation de son pétrole avec des résultats prometteurs pour le début de l'année 2025. Selon un communiqué officiel du Ministère des Énergies, du Pétrole et des Mines, transmis à Radio Sénégal Internationale (RSI), un total de 3,11 millions de barils de pétrole ont été extraits du puits de Sangomar au mois de janvier 2025. Cette information s'inscrit dans le cadre de la publication périodique des ressources pétrolières du pays, permettant ainsi une meilleure visibilité sur l'évolution de la production.



Toujours selon la même source, trois cargaisons d'une quantité totale de 2,89 millions de barils ont été expédiées et commercialisées sur le marché international. Les prévisions de production pour l'année 2025 sont particulièrement optimistes, avec un volume estimé à 30,53 millions de barils. Ces projections témoignent du dynamisme du secteur pétrolier sénégalais, avec des investissements dans les infrastructures et les technologies nécessaires à l’exploitation des ressources en hydrocarbures.



Ces résultats, selon les services du ministère de tutelle sont à saluer. Car ils marquent une étape significative dans le processus de développement durable du secteur énergétique national.