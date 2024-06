Programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2025-2027 : le document déposé à l'Assemblée nationale

Le ministère des Finances a déposé sur la table des députés le document de Programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2025-2027. Ledit document qui porte sur une période triennale glissante, ajustée annuellement, sert de référence à l’élaboration de la loi de finances de l’année à venir. Il définit les orientations, le niveau global des recettes attendues et des dépenses projetées sur la base de l’évolution de la conjoncture économique nationale et internationale.



D’après le document consulté par PressAfrik, l’Assemblée nationale organisera « un débat d’orientation budgétaire (DOB) » et les discussions en plénière se tiendront au plus tard d’ici la fin du mois de juin. Les députés vont, ensuite, procéder au vote du projet loi de finance rectificative (LFR).



Il faut noter que le budget de l’année 2024 a été arrêté à 7 003,6 milliards de FCFA. Mais, lors de la réunion à Washington avec les financiers partenaires du Sénégal, le Fonds monétaire internationale avait demandé à la mission gouvernementale une révision urgente du budget 2024, mettant en doute la viabilité des recettes projetées issues de l'exploitation pétrolière.



En effet, les prévisions initiales tablaient sur des recettes significatives, estimées à 888 milliards de francs CFA sur la période 2023-2025, provenant de l'exploitation pétrolière.

Cependant, le retard de la production du pétrole, en raison de contraintes techniques lors de la phase initiale de test, a tout chamboulé.



A signaler que le 11 juin dernier, Woodside a annoncé la sortie du premier baril du pétrole du champs Sangomar, situé à 100 Km du sud de Dakar. Ce qui peut avoir un impact sur la loi de finance rectificative.