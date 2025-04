Grand Tortue Ahmeyim : Bp exporte sa première cargaison de Gaz naturel liquéfié (GNL)

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le géant pétrolier BP annonce avoir franchi une étape majeure avec le chargement de la première cargaison de GNL issu de la phase 1 du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé à cheval sur les eaux mauritaniennes et sénégalaises. Cette réalisation consacre les deux pays comme nouveaux exportateurs de gaz naturel liquéfié, renforçant leur position sur la scène énergétique mondiale. Cela fait suite au premier flux de gaz du projer, annoncé plutôt cette année.



Le démarrage des exportations de GTA s’inscrit dans la stratégie de croissance de BP, qui prévoit dix projets majeurs d’ici fin 2027. Gordon Birrell, vice-président exécutif chargé de la production et des opérations, a salué cette avancée : « C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail de l'ensemble des équipes projet et opérations. Félicitations à tous ceux qui ont permis de franchir cette étape majeure en toute sécurité! Je tiens également à remercier les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal, ainsi qu'à nos partenaires, Komos Energy, Petrosen, et SHM, pour leur appui en continu ainsi que leur collaboration".



Le gaz, extrait à des profondeurs atteignant 2 850 mètres, est traité sur un navire FLNG (Floating Liquefied Natural Gas) situé à 10 km des côtes, avant d’être exporté. À pleine capacité, la phase 1 de GTA produira 2,4 millions de tonnes de GNL par an, destinées aux marchés internationaux, tout en réservant une partie du gaz aux besoins locaux.



Depuis son implantation en 2017, BP a généré plus de 3 000 emplois locaux et collaboré avec 300 entreprises mauritaniennes et sénégalaises. Dave Campbell, vice-président Senior pour la Mauritanie et le Sénégal, a souligné : « C'est un moment de grande fierté pour la Mauritanie et le Sénégal. Tout au long du développement de ce projet, nous avons établi des relations solides avec les gouvernements hôtes, les communautés locales et nos partenaires, et nous nous réjouissons de les renforcer dans les années à venir tandis que nous poursuivons nos opérations».



Classé "projet d’importance nationale stratégique" par les deux pays, GTA illustre aussi les défis technologiques avec son exploitation en eaux ultra-profondes. Les ressources se trouvent à 120 km des côtes, à la frontière maritime mauritano-sénégalaise.



Avec cette première exportation, BP et ses partenaires (Kosmos Energy, PETROSEN et SMH) ouvrent une nouvelle ère énergétique en Afrique de l’Ouest, tout en préparant les phases futures du projet pour répondre à la demande croissante en GNL.