Programme de campagne : Khalifa Sall s'engage à verrouiller le code pétrolier et gazier

D’emblée la coalition de l’ancien maire de Dakar est revenu sur les dispositifs légaux et contractuels du pétrole et du gaz. Dans le document programmatique, Khalifa Sal revient sur les objectifs qu’ils se sont assignés pour mieux encadrer ce secteur. L’objectif majeur, informe la coalition du candidat Khalifa Sall, « est l’assurance d’une exploitation durable et une gestion transparente des ressources pétrolières et gazières avec l’objectif d’en faire un levier du développement économique et social de notre pays et transformer notre pays en hub pétrolier et gazier ».



A cet égard, la coalition Khalifa Sall fait entre autres propositions : faire un état des lieux de l’ensemble des contrats et engagements, fixer les conditions de transparence absolue d’exploitation des ressources naturelles et systématiser des procédures de cession avec une validation des contrats par l’Assemblée nationale ; instituer des clauses de sous-traitance obligatoire au profit des entreprises locales etc.



Pour bien mener son ambitieux programme dans le secteur pétrolier et gazier, Khalifa Sall sur les instruments de réalisation que sont : le code pétrolier et gazier et les initiatives internationales de transparence et de reddition de compte en matière d’industries extractives.