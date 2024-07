Programme des 10 villes-Reddition des comptes : Mansour Faye défie le tandem Diomaye-Sonko

Mansour Faye, maire de la ville de Saint-Louis (nord), a déroulé le tapis rouge samedi, au Premier ministre, Ousmane Sonko, qui a effectué le déplacement dans la langue de barbarie, dans le cadre de l’initiative « Settal sama reew ». Dans un entretien accordé à L’Observateur, M. Faye a apporté une réponse au Pm qui, abordant le Programme de modernisation des 10 villes, a demandé un rapport détaillé sur ce problème qui a coûté 60 milliards de francs CFA au contribuable sénégalais.



A cette demande de Sonko, Mansour Faye de répliquer : « Je voudrais lui rappeler que ce programme important a été initié et lancé par le Président Macky Sall en mars 2017 à Louga. Les travaux à Louga sont terminés et, aussi terminés dans plusieurs villes. Tel n’est pas le cas pour Saint-Louis et surtout dans la zone de Pikine, c’est la raison pour laquelle, j’avais essayé d’attirer son attention sur cette question cruciale pour, non seulement les populations de Saint-Louis mais aussi de Pikine. Notre attente, ce sont des solutions par rapport à la terminaison de ces travaux ».



Le maire de la première capitale du Sénégal depuis 2014 a déclaré qu’il n’a pas peur que les nouvelles autorités fouillent sa gestion. « Quand on assure des missions régaliennes, on est effectivement soumis à la reddition des comptes et c’est tout à fait normal. Je pense que l’Etat dispose de tous les moyens de contrôle, à travers l’Ige, que le président de la République peut déclencher, à travers même l'Ige avec le ministère des Fiances ou même la Cour des comptes ou tous les outils à leur disposition, je les invite à tout déployer pour fouiller et fouiner ma gestion. Rien de négatif n’en sortira. Je suis serein et quitte avec ma conscience ».



Le beau-frère de l’ancien président de la République du Sénégal a profité de l’occasion de balayer d’un revers de mains les accusations portées contre lui. « Toutes les accusations sont fausses. La gestion du Fonds Covid-19, c’était faux, comme toute autre accusation. Je défie quiconque. Rien ne peut se faire contre moi dans le cadre de ma gestion et de mes responsabilités étatiques ».



Entre autres sujets abordés, les 100 premiers jours de Diomaye Faye. Mansour Faye a jugé « catastrophiques » les 100 premiers jours du tandem-Diomaye-Sonko. Avant d’ajouter : « Tout ce qu’ils ont réussi à faire c’est de changer tous les directeurs, mêmes des non-alignés. Il y a beaucoup de directeurs qui ne faisaient pas de la politique qui ont été changés. La seule chose qu’ils ont réussi, c’est de créer du chômage ».