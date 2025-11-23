Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Projet GTA : «Les négociations s’acheminent vers une solution où Petrosen et SMH sont en bonne position» (Me Jamal Taleb)



Projet GTA : «Les négociations s’acheminent vers une solution où Petrosen et SMH sont en bonne position» (Me Jamal Taleb)
Avocat mauritanien et conseiller juridique sur les questions d’énergie et d’hydrocarbures, Me Jamal Taleb a assuré ce dimanche 23 novembre 2025 que les «négociations sur le projet gazier Grand Torture Ahmeyim (GTA) avancent bien et s’acheminent vers une solution où Pretrosen (société pétrolière du Sénégal et la Société Mauritanienne d’Hydrocarbures (SMH) sont  en bonne position», à l’occasion de l’émission «Grand Jury», sur la radio RFM.

Selon Me Jamal Taleb, «il y a eu quelques petits soucis», mais les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal ont eu «l’intelligence» de travailler «main dans la main» pour l’aboutissement du projet. «S’ils partaient dispersés ça affaiblirait de leur poids», précise-t-il.

Face aux opinions de certaines populations des deux pays qui pensent que leurs gouvernants respectifs ont mal négociés les accords du projet, l’avocat mauritanien estime  qu’au « lieu d’aller sur un foyer de tension il faut aller sur un foyer de coopération».

Le GTA est un projet gazier géant situé à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie. Avec des réserves de gaz naturel estimées à 425 milliards de mètres cubes, ce projet est mené par des géants comme bp, Kosmos Energy, Petrosen  et la Société Mauritanienne des Hydrocarbures.
Autres articles

Charles KOSSONOU

Dimanche 23 Novembre 2025 - 14:21


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter