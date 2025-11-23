Projet GTA : «Les négociations s’acheminent vers une solution où Petrosen et SMH sont en bonne position» (Me Jamal Taleb)

Avocat mauritanien et conseiller juridique sur les questions d’énergie et d’hydrocarbures, Me Jamal Taleb a assuré ce dimanche 23 novembre 2025 que les «négociations sur le projet gazier Grand Torture Ahmeyim (GTA) avancent bien et s’acheminent vers une solution où Pretrosen (société pétrolière du Sénégal et la Société Mauritanienne d’Hydrocarbures (SMH) sont en bonne position», à l’occasion de l’émission «Grand Jury», sur la radio RFM.



Selon Me Jamal Taleb, «il y a eu quelques petits soucis», mais les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal ont eu «l’intelligence» de travailler «main dans la main» pour l’aboutissement du projet. «S’ils partaient dispersés ça affaiblirait de leur poids», précise-t-il.



Face aux opinions de certaines populations des deux pays qui pensent que leurs gouvernants respectifs ont mal négociés les accords du projet, l’avocat mauritanien estime qu’au « lieu d’aller sur un foyer de tension il faut aller sur un foyer de coopération».



Le GTA est un projet gazier géant situé à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie. Avec des réserves de gaz naturel estimées à 425 milliards de mètres cubes, ce projet est mené par des géants comme bp, Kosmos Energy, Petrosen et la Société Mauritanienne des Hydrocarbures.