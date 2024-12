Projet GTA : le rapport du cabinet Mazars révèle un scandale financier de plus de 4 milliards de Francs entre 2012 et 2021

Un rapport d’audit du cabinet Mazars sur les coûts pétroliers de la Grande Tortue Ahmeyim (GTA) entre 2012 et 2021 révèle des irrégularités dans les engagements de Timis Corporation, un des opérateurs au démarrage du projet.



D’après Mazars, « les dépenses engagées par Timis Corporation sur la période initiale de 2012 à 2013 s’élèveraient à 1,846 million de dollars (soit environ 1,15 milliard de francs CFA), selon les déclarations de coûts récupérables (Cost Recovery Statements). »



Selon le journal Libération, les auditeurs n’ont trouvé aucune preuve documentaire attestant ces coûts : ni transactions détaillées, ni pièces justificatives, ni même déclarations officielles.



Le rapport met également en lumière le non-respect des engagements contractuels de l’entreprise. Timis Corporation avait l’obligation d’acquérir un minimum de 2 500 km² de données sismiques 3D pour un investissement d’au moins 8 millions de dollars (soit plus de 4 milliards de francs CFA) au cours de cette phase de recherche. Faute de respecter ces engagements, le contrat stipule que l’opérateur devait verser à l’État sénégalais une indemnité équivalente au solde des travaux non réalisés.



Selon les auditeurs, Timis Corporation n’a pas rempli ses obligations d’investissement et aurait dû, sur cette base, payer une indemnité de 6,154 millions de dollars (environ plus de 3 milliards de Franc CFA). Toutefois, en l’absence de documents justificatifs sur les coûts déclarés, Mazars estime que cette indemnité devrait atteindre 8 millions de dollars.