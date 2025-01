Projet « Saxal Jam » : Les femmes, les jeunes et les handicapés au cœur du processus de développement

L’ONG 3D organise à partir de ce 21 janvier 2025, une série d'ateliers de consultation et d’échanges avec les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. Une rencontre qui durera trois jours à Dakar.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet « Saxal Jam », soutenu par l’Union Européenne, vise à renforcer la gouvernance démocratique et l’inclusion sociale au Sénégal en permettant aux femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées de jouer un rôle clé dans les réformes économiques, politiques et judiciaires en cours. Les recommandations issues de cette rencontre, feront l'objet d'un mémorandum qui va être partagé avec les acteurs politiques.



Selon Ababacar Fall, secrétaire général du Groupe de Recherches et d'Appui à la Démocratie participative et la bonne Gouvernance (Gradec) parallèlement membre du comité de pilotage du programme « Saxal Jamm », le projet constitue un enjeu crucial, celui de valoriser les femmes, les jeunes ainsi que les handicapés. Trois catégories qui se trouvent être au cœur de tous les processus de développement.



« Il est important aujourd'hui, dans le cadre des réformes annoncées par les nouvelles autorités, qu'on puisse réunir ces différentes catégories sociales pour faire des échanges approfondis pour que les voix des femmes, les voix des jeunes et les voix des personnes handicapées soient prises en compte dans tout ce qui se fera », a-t-il déclaré.



En effet, selon le secrétaire général du Gradec, l'objet de ces ateliers c'est de recueillir les recommandations des participants sur les défis auxquels ils sont confrontés et d'en faire un mémorandum qui sera partagé avec les acteurs politiques.



« L'objet de cet atelier, ce n'est pas de venir faire une formation, de dire aux gens voilà la voie à suivre, mais on a voulu laisser aux gens le soin eux-mêmes d'identifier ce qu'on appelle les défis et les obstacles et d'apporter des solutions », a-t-il fait savoir.



Avant de poursuivre : « Et nous, notre rôle, c'est vraiment de rassembler ces solutions, ces recommandations qui feront l'objet d'un mémorandum qui va être partagé avec les acteurs politiques. Parce qu'après cet atelier, nous aurons un autre atelier de partage avec les acteurs politiques pour que les conclusions qui seront issues de ces différentes rencontres soient portées à l'ensemble de la classe politique et qu'on puisse vraiment faire le plaidoyer pour que, dans le cadre des réformes à venir, ces différentes préoccupations, ces recommandations puissent être prises en charge correctement », a annoncé M. Fall.



« Aujourd'hui, la première journée concerne donc les femmes. Mais demain et après-demain, nous allons réunir les personnes handicapées et les jeunes pour discuter justement des problématiques qui concernent ces trois catégories », a-t-il conclu.