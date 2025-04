Projet de décret modifiant le statut des fonctionnaires de l'Administration générale : l'Inter-amicale des diplômés du cycle B de l'ENA conteste

Dans une lettre adressée ce mardi 1er avril 2025 au Premier ministre Ousmane Sonko, l'Inter-amicale des diplômés du cycle B de l'École nationale d'Administration (ENA) a exprimé sa vive protestation contre un projet de décret modifiant le décret 77-880 du 10 octobre 1977. Ce projet, qui concerne la modification du statut particulier du cadre des fonctionnaires de l'Administration générale, a suscité une forte inquiétude au sein de l'amicale, qui dénonce un manque de reconnaissance pour les diplômés de l'ENA.



L'Inter-amicale indique qu'elle a été informée de la tenue d'une réunion avec le Secrétariat général du Gouvernement, prévue pour le jeudi 3 avril 2025, afin d'examiner ce projet de décret. L'une des principales préoccupations soulevées concerne la création de nouveaux corps au sein de l'Administration, à savoir les « conseillers en gestion des ressources humaines » et les « assistants en gestion des ressources humaines », respectivement classés dans les hiérarchies A2 et B1 de la fonction publique.



À travers cette réforme, les diplômés du cycle B de l'ENA, notamment les Secrétaires d'administration, se sentent relégués à une position inférieure dans la hiérarchie, ce qui pourrait nuire à la reconnaissance de leur expertise et de leur formation. Ces fonctionnaires, souvent spécialisés en gestion des ressources humaines, estiment qu'il est injuste de remplacer leur rôle par des titulaires de diplômes en ressources humaines, sans qu'aucune évaluation formelle par concours ne soit prévue.



Pour l'Inter-amicale, ce projet de décret reflète un mépris envers les sortants de l'ENA, notamment les Secrétaires d'administration, les Inspecteurs et les Contrôleurs du travail, spécialisés en gestion des ressources humaines. L'amicale affirme qu’aucune professionnalisation de la gestion des ressources humaines dans l'Administration ne justifie un tel projet de réforme. Et que l'ENA, avec ses diplômés hautement qualifiés (titulaire de Licences, Masters et parfois Doctorats), est parfaitement apte à assurer la gestion des ressources humaines dans l'Administration publique.



« Vouloir les remplacer par des titulaires de diplômes en Ressources humaines, sans au préalable organiser un concours, est un projet visant à discréditer l'ENA, et en particulier les sortants du cycle B », peut-on lire dans la lettre. L'Inter-amicale prévient qu'une telle approche risquerait d’affaiblir l’ensemble des corps issus du cycle B de l’ENA, avec la crainte d'une dévalorisation des compétences et d'un affaiblissement de la qualité des services publics.



L'Inter-amicale conclut sa lettre en appelant fermement à la révision du projet de décret.

L'amicale rappelle que, jusqu'à ce jour, aucune réponse n'a été donnée aux correspondances précédentes sur les enjeux de carrière des diplômés du cycle B. L'amicale a insisté sur le fait qu'elle est ouverte à toute discussion visant à trouver une meilleure formulation du projet, prenant en compte les ressources humaines déjà disponibles au sein de l'Administration.