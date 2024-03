Projet de loi d'amnistie : le parti Awale parle d'acte de trahison

Le parti Awale du docteur, Abdourahamane vient dans un communiqué réfuter le projet de la loi d'amnistie. Pour Abdourhamane Diouf et ses amis cette loi vise à empêcher des poursuites contre des gens qui ont commis des crimes. "Le parti Awalé réfute catégoriquement cette volonté de neutraliser les poursuites pénales contre toute personne susceptible d’être inculpée de meurtre, d’assassinat ou destruction de biens publics ou privés".

Dans le document poursuit Dr Diouf : " ce qui contribue à empêcher que justice soit rendue aux victimes avec réparation des tords subis, et ouvre par voie de conséquence, une nouvelle ère : celle de la République des hommes politiques à l’immunité juridictionnelle totale et permanente".



Ainsi, avance le communiqué "ce projet d'amnistie compromet sérieusement la quête légitime de vérité et de justice pour les victimes et leurs familles, tout en sapant les efforts déployés en vue d'une réconciliation nationale authentique".



Le parti Awale, d'après son leader, "reste fidèle à ses principes et valeurs, condamne fermement cette forfaiture, et appelle les sénégalais d’ici et de la diaspora à se mobiliser contre cette volonté d’un régime finissant, qui veut mettre en mal tout un peuple par la voie de l’impunité".