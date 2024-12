Projet de loi de finances 2025 : tout ce qu’il faut savoir sur le budget de l'année

Les députés ont approuvé ce samedi le projet de loi de finances initiale (LFI) pour l’année 2025, sans débat, en présence du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba.

Le budget pour 2025 prévoit des recettes de 5.014,3 milliards de francs CFA et des dépenses de 6.614,8 milliards de francs CFA, affichant une augmentation respective de 2 % et 14,9 % par rapport à 2024.



Le gouvernement table sur un taux de croissance économique de 8,8 % et une inflation limitée à 1,9 % du PIB. Ce projet de budget, élaboré sur la base d’un document du ministère des Finances et du Budget, fixe les grandes orientations financières de l’État pour l’année à venir.





Présentation du Projet de Loi de Finances pour l’année 2025



Les recettes du PLF pour l’année 2025 sont arrêtées à 5 014,3 milliards FCFA contre 4 915,2 milliards FCFA pour la LFI 2024. Quant aux dépenses, elles sont évaluées à 6 614,8 milliards FCFA contre 5 755,4 milliards FCFA en 2024.



Comparé à cette LFI de 2024, ce projet de Budget 2025 connaît une hausse des recettes de 99,1 milliards FCFA en valeur absolue et 2,0% en valeur relative et des dépenses de 859,4 milliards FCFA en valeur absolue 14,9% en valeur relative, ont-ils relevé.



Le PLF 2025 est bâti sur une prévision de croissance de 8,8%, contre 6,7% en 2024 et un déficit budgétaire attendu à 7,08% contre 11,6% en 2024, avec l'objectif d'aller vers la consolidation budgétaire en 2027 et d'atteindre un déficit de 3% du PIB, en respect des critères de convergence de l'Union économique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA).





S’agissant des recettes du Budget général arrêtées en 2025 à 4 794,6 milliards FCFA, elles sont composées des recettes internes pour un montant de 4 549,6 milliards FCFA, et des recettes externes d’un montant de 245 milliards de FCFA, constituées de dons budgétaires pour un montant de 45 milliards de FCFA et des tirages sur dons en capital pour un montant de 200 milliards de FCFA.



Globalement, la pression fiscale est projetée à 19,3% du PIB pour 2025 contre 19,4% au titre de la LFI 2024.

S’agissant des recettes des Comptes spéciaux du Trésor, elles sont arrêtées à 219,7 milliards FCFA pour 2025. Elles sont constituées essentiellement des comptes d’affectation spéciale pour 193,3 milliards FCFA.



Quant aux dépenses du Budget général, elles sont programmées à 6 395,1 milliards FCFA pour l’année 2025, soit une progression de 861,2 milliards FCFA en valeur absolue et 15,6% en valeur relative par rapport à la LFI de 2024.



Les charges financières de la dette publique (intérêts et commissions) ainsi que la masse salariale devraient progresser respectivement de 13,1% et 3% pour s’établir à 932,1 milliards FCFA et 1 485,5 milliards FCFA en 2025.



Concernant les dépenses d’acquisitions de biens et services et les dépenses de transferts, elles sont programmées à 1 930,5 milliards FCFA pour 2025 contre 1 676,9 milliards FCFA en 2024.



Quant aux dépenses en capital (dépenses d'investissement) du PLF de 2025, elles sont prévues pour un montant de 2 047 milliards FCFA contre 1 836,3 milliards FCFA dans la LFI de 2024.



Les dépenses des Comptes spéciaux du Trésor sont, quant à elles, programmées à 219,7 milliards FCFA pour 2025 contre 221,5 milliards FCFA en 2024.