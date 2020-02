Projet de réhabilitation de la décharge de Mbeubeuss : l’Association des récupérateurs appelle Macky à les associer et annonce une marche le 1er mars

Bokk Diom, l’Association des récupérateurs et récupératrices de Mbeubeuss annonce une marche le 1er mars prochain, qui coïncide avec la commémoration de la Journée Mondiale du Récupérateur (JMR). Cette marche sera une occasion pour eux, de passer un message fort au président de la République pour leur considération, et de faire connaître à la population sénégalaise, cette journée des récupérateurs.



« La journée mondiale des récupérateurs (JMR) qui a été consacrée en 1991, juste après les émeutes entre les récupérateurs colombiens et leur gouvernement, où 12 récupérateurs ont été tués. Nous avons toujours fêté cette journée dans le calme, sur place avec 2 minutes de silence, les discours, etc. mais cette fois-ci, nous avons décidé de la fêter avec toute la population sénégalaise a travers une marche pacifique pour montrer à l’opinion, faire connaitre à la population cette journée des récupérateurs », a déclaré El Hadji Malick Diallo alias (Elhadji Bancas), Président de Bokk Diom, l’Association des récupérateurs et récupératrices de Mbeubeuss.



Poursuivant ces propos, il ajoute : « Cette journée sera une occasion pour nous de faire passer un message au chef de l’Etat, Macky Sall qui, lui-même, a créé son projet de réhabilitation de la décharge de Mbeubeuss à lequel les récupérateurs ne sont pas associés. Et nous, nous sommes la partie prenante. On ne peut pas parler de projet de déchets dans ce pays sans nous associer. Ils devraient nous demander, nous associer dans l’étude de faisabilité pour voir quelle sera notre place dans ce projet. Mais la place qu’il nous donne peut ne pas relever de notre compétence. Le Président parle de zéro déchet en ville. Mais nous, nous disons zéro déchet à la décharge ».



M. Diallo, de préciser : « Nous en tant que récupérateurs, nous participons au développement de ce pays. Nous avons créé une case de santé spécialement pour les récupérateurs. Nous avons eu à faire des formations avec INDA. Nous avons aussi fait un projet de récupération des enfants, dont 120 ont été récupérés avec l’appui du Bureau International de Travail (BIT) ».



Face à la presse, ce mercredi, le Président de l’Association des récupérateurs et récupératrices a rappellé que la décharge de Mbeubeuss existe depuis 1968. Selon lui, « il y a 1800 récupérateurs qui prennent en charge 2400 tonnes de déchets par jours dans cette décharge ».



Toutefois, il appelle les autorités à plus de considération pour ceux qui prennent en charge, ou gère ces déchets.