Promotion des droits des femmes : « l’heure est à l’action »(ministre)

Madame Maïmouna Dièye a rappelé que la promotion des droits des femmes ne saurait être un simple engagement verbal. « Notre engagement doit être institutionnel, communautaire et collectif. Chaque acteur a un rôle à jouer pour garantir que les droits des femmes ne soient pas seulement proclamés, mais réellement appliqués dans tous les domaines de la vie sociale, économique et politique », a-t-elle déclaré. Elle a également mis l'accent sur le renforcement des initiatives locales et communautaires, ainsi que l'accompagnement des femmes dans leur autonomie économique.



Dans la région de Kolda, les femmes font face à des défis majeurs liés à l'accès aux facteurs de production, à la couverture sanitaire, au désenclavement, à la connectivité et à l'électrification. Ces préoccupations ont été relayées par Madame Adama Diang Sow, porte-parole des femmes de Kolda et première adjointe au maire de la commune de Kandia.



Le Ministre a tenu à rassurer que ces enjeux sont au cœur des priorités de son département, qui s'appuie sur des programmes transversaux tels que le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) et le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC). Elle a aussi mis en avant les mécanismes d'accompagnement facilitant l'accès des femmes aux crédits. « Ils seront instruits pour apporter les réponses nécessaires aux préoccupations des femmes », a-t-elle promis.



Cette Semaine nationale de la femme s'annonce donc comme une opportunité cruciale pour impulser des actions concrètes et inclusives, destinées à favoriser l'épanouissement et l'autonomisation des femmes dans toutes les sphères de la société.