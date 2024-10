Promotion et protection des droits des personnes handicapées : Diomaye ordonne l'actualisation de la loi d'orientation sociale n° 2010 - 15 du 6 juillet 2010

Le Chef de l’Etat a, par ailleurs, demandé au Ministre du Travail de veiller à l’évaluation

prospective des politiques et programmes sectoriels de protection sociale conformément aux

normes internationales.

A ce titre, il a rappelé l’importance de l’actualisation régulière du Registre national unique (RNU), de la revue de l’application de la loi d’orientation sociale n° 2010 - 15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées ainsi que la finalisation prochaine du Code unique de Sécurité sociale devant faciliter la mutualisation des activités de la Caisse de Sécurité sociale et de l’Institut de

Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES). A ce sujet, il a souligné la nécessité, pour le

Gouvernement, d’engager une réflexion stratégique sur la gestion des retraites au Sénégal.