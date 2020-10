Promotion leadership féminin: le réseau Siggil Jiggen a primé les filles plus brillantes aux examens du Bfem et du Bac

Pour promouvoir le leadership féminin, le réseau Siggil Jiggen à travers la campagne « Deliver For Good Sénégal » a primé les meilleures élèves aux examens du Bfem et du Baccalauréat. La présidente du réseau Siggil Jiguen, Safiatou Diop s’est réjouie des progrès réalisés dans notre pays pour leur autonomisation. «Nous sommes convaincus qu’il nous faut aller au-delà en misant sur le maintien des filles dans le système scolaire le plus longtemps possible, la protection de l’intégrité physique et morale des femmes et filles, l’application des lois contre les violences faites aux filles et aux filles et le renforcement du leadership des femmes pour leur accès à tous les niveaux de décision », dit-elle. Et d’ajouter : « Notre conviction est que si nous arrivons à mettre au cœur de nos politiques l’éducation et la sante des femmes et des filles ainsi que leur accès aux ressources, nous atteindront les ODD à l’horizon 2035 ».



Revenant sur la célébration de l’excellence dans l’Education des filles, Mme Diop indique que célébrer et primer les meilleures d’entre elles qui se sont distinguées aux examens du BFEM et du BAC de l’année 2020, va permettre d'en faire des références et les amener à servir de modèles et de médiatrices pour la scolarisation et le maintien des filles à l’école. « Il s’agira de mettre en exergue l’importance de la scolarisation des filles et de l 'éducation des femmes, d' inciter cette cible que sont les jeunes filles distinguées à servir de modèles et de médiatrices auprès de leurs paires, d' attirer l 'attention des acteurs de l 'éducation sur la nécessité d’assurer l’accès à l’information sur la SRAJ pour les filles et les femmes dans les structures scolaires et de focaliser l 'attention des décideurs sur l’importance d’électrifier les structures scolaires afin d’assurer l’accès aux technologies de l’information surtout dans les zones non électrifiées », laisse-t-elle entendre.



La présidente du réseau Siggil Jiggen souligne que si l’avenir du Sénégal doit reposer sur les épaules de la moitié de ses enfants que sont les femmes et filles, il urge dès à présent à s’atteler à préparer ces dernières pour un leadership fort, basé sur la maîtrise du savoir et du savoir être dans un esprit de patriotisme réel.





Selon la présidente du Conseil économique social et environnemental, par ailleurs marraine de la campagne « Deliver For Good Sénégal », Aminata Touré, l’accent doit être mis sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir leur autonomisation ainsi que le respect de leurs droits humains. « Les adolescentes ont le droit à une vie sure, à une bonne santé et à une éducation de qualité non seulement au cours de leurs années formatrices critiques mais aussi dans toute leur vie une fois devenues femmes », dit-elle. Et de poursuivre : «Si les filles sont accompagnées durant leur adolescence, elles auront le potentiel de changer le monde en tant que travailleuses de demain, mères, entrepreneures, mentors, chefs de famille et dirigeantes ».



Elle reste convaincue qu’investir dans la réalisation du potentiel des adolescentes permet de défendre leurs droits aujourd’hui et d’assurer un avenir plus équitable et plus prospère, un avenir dans lequel elles auront la part égale à la moitié de l’humanité afin de résoudre les crises liées aux problèmes du changement climatique, des conflits politiques, de la croissance économique, de la prévention des maladies et de viabilité mondiale.