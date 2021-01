Promulgation nouvelle loi: Macky demande "l’exécution stricte" des dispositifs d’application

Le Président de la République, Macky Sall qui a promulgué ce mardi la loi n° 2021- 18 modifiant la loi n° 69 - 29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège, a demandé aux membres du Gouvernement de veiller à l’exécution stricte des dispositifs d’application.



« La modification applicable, consacre l’entrée en vigueur, d’un troisième régime juridique qui gouverne désormais la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires », a écrit dans un communiqué, Seydou Guèye, porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence.



M. Guèye a tenu à signaler « que nous ne sommes plus en état d’urgence ». Avant d’ajouter: « Toutefois, nous basculons, dans la gestion des catastrophes et crises sanitaires, avec l’édiction et l’application, par les membres du Gouvernement, les gouverneurs et préfets, de mesures sécuritaires et sanitaires ».



Il s’agit notamment, selon lui, « du couvre - feu, de la réglementation des rassemblements, réunions et du port du masque, ainsi que de l’organisation des déplacements, du fonctionnement des transports publics et des commerces ».



Dans le communiqué, Macky Sall a demandé aux membres du Gouvernement de « veiller à l’exécution stricte des dispositifs d’application de la loi modifiée susmentionnée, valables pour un mois renouvelable ».



Il a en outre, décidé de maintenir le couvre-feu, de 21 h à 5 h du matin, sur l’étendue des régions de Dakar et Thiès. Dans ce contexte, le Président de la République a invité les populations à « poursuive les efforts de prévention individuelle et collective, pour endiguer la pandémie de Covid-19 ».