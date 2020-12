Propos calomnieux contre une épouse du Khalife des Mourides: Cheikh Mbacké Gadiaga à nouveau arrêté

Elargi de prison le 17 décembre dernier après un an en détention, Cheikh Mbacké Gadiaga perd à nouveau sa liberté. Convoqué mercredi par la Section de recherche (Sr), il a été aussitôt arrêté.



Selon le journal Les Echos, il lui est reproché d’avoir tenu des propos diffamatoires à l’encontre d’une épouse du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, lors d’une conférence de presse qu’il a organisé mardi, à Café de Rôme.



En effet, lors de la rencontre avec la presse, M. Gadiaga a déclaré : « À propos de Sokhna Mominatou Kébé, on dit qu’une des épouses d’un Khalife général et une personne qui a une commission à l’hôpital de Touba et dont le lutteur de Bassoul est son oncle ainsi qu’une autre personne qui est un petit-fils d’un grand Cheikh qui est à Touba, que toutes ces personnes forment une association de malfaiteurs pour la combattre à Touba ».



Il ajoutait : « Et Dieu a fait qu’elle les a battus lors de la dernière élection pour le compte du président Idrissa Seck. Nous avons des preuves que ces gens-là voulaient nous faire certaines choses. Mais on n’est pas des marionnettes. Si vous voulez des preuves sur tout ce que l’on avoue, on vous les donnera. Car personne ne peut passer par nous pour détruire quelqu’un ».



Convoqué suite à ces propos, Cheikh Mbacké Gadiaga a passé la nuit dans les locaux de la Sr.



Son avocat, Me Ciré Clédor Ly, qui le défend dans l’affaire l’opposant à Moumy Kébé, s’insurge contre cette nouvelle arrestation.