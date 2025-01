Propos de Macron sur l’Afrique : la réponse cinglante de Ségolène Royal au président français

Pour rappel, la France a décidé de réorganiser son dispositif militaire en Afrique en 2025, mais certains pays comme le Tchad et le Sénégal ont pris les devants dès novembre.



Le Sénégal a demandé la fermeture des bases françaises et la fin de toutes les présences militaires étrangères, selon un calendrier à définir.



Le Premier ministre Ousmane Sonko avait de son côté dénoncé des propos "totalement erronés" et que la décision du Sénégal "découle de sa seule volonté", en tant que "pays souverain".





Le Tchad, dernier point d'ancrage de la France au Sahel, a dénoncé l'accord de coopération militaire et exigé un départ d'ici fin janvier des troupes françaises. Deux bases militaires ont déjà été rétrocédées.



"Si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Si on ne dénonce pas les accords, juste dire qu'ils quittent les bases (militaires), on n'a rien fait", a affirmé lundi le capitaine Traoré. "Les Africains doivent se réveiller. Nous devons travailler à être indépendants. Il faut décoloniser les mentalités", a-t-il ajouté.