Propos discourtois à l'endroit du khalife général des Mourides: le chanteur de Aïda Diallo cueilli par la Section de recherches

La Section des recherches de Colobane a procédé vendredi à Medinatoule Salam à l'arrestation du célèbre chanteur et fidèle de Sokhna Aida Diallo, Mame Cheikh "Sikaar".



Cela fait suite à un audio qui circule sur les réseaux sociaux dont il serait l'auteur. Dans cet enregistrement attribué à Mame Cheikh à tord à raison, des propos discourtois sont tenus à l'endroit du khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké.



Présentement en garde à vue à Dakar, le mis en cause dément être l’auteur des propos et parle d’une cabale pour le nuire.