Propos « irrespectueux » à l’endroit du Pr Abdoulaye Elimane KANE: les socialistes de Podor dans tous leurs états

L'union des coordinations du Parti Socialiste du département de Podor condamne les propos « irrespectueux » proférés à l’endroit de leur camarade, le Professeur Abdoulaye Elimane KANE.



« Il est inconcevable que certains soutiennent que le samedi 16 décembre 2017 le Professeur KANE était à Kaolack alors que le même jour Abdoulaye Elimane KANE présentait son livre aux éditions Harmattan sises sur la VDN », se fâche l’Union. Pour les socialistes de Podor, dans une déclaration parvenue à PressAfrik.com, « cela constitue évidemment une accusation grave assortie de mensonges ».



« Nous condamnons fermement ces propos envers notre camarade qui est aujourd'hui notre référence. Nous mettons le parti devant ses responsabilités et exigeons des excuses », crachent-ils non sans préciser que « le Professeur Abdoulaye Elimane Kane mérite respect et considération comme le lui témoignent la communauté scientifique et tous les Sénégalais ».



« Au lieu de le vouer aux gémonies pour les actes posés par militantisme et par amitié, le parti devrait plutôt le féliciter pour son acte de courage et de loyauté », martèlent-ils.