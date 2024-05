Propos outrageants contre Ousmane Sonko: Bah Diakhaté arrêté par la Dic

L’activiste Bah Diakhaté vient d’être arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic) pour offense contre une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du Président de la République (article 254 alinéa 2 du code pénal) et diffusion de fausses nouvelles.



Il a été interpellé ce dimanche après-midi à Pikine-Technopole, puis conduit dans les locaux de la DIC.



Ba Diakhaté, militant du parti APR de Macky Sall et coordonnateur national des activistes républicains, est connu pour ses sorties médiatiques contre Ousmane Sonko et le Pastef.



Récemment, il a fait une sortie à propos de la polémique sur les LGBT lors de la conférence conjointe du Premier ministre Sonko et l’opposant français, Jean Luc Mélenchon à Dakar.



Bah Diakhaté a porté de graves accusations sur le Premier ministre et certains de ses proches.



D’après une certaine presse, c’est le Procureur qui s’est auto-saisi en ordonnant son arrestation.