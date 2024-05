Propos outrageants contre Ousmane Sonko : l'Imam Tidiane Ndao présente ses plates excuses

L'imam Cheikh Tidiane Ndao arrêté hier mardi suite aux accusations en lien avec le milieu homosexuel, proférées contre le Premier ministre Ousmane Sonko, a été placé en garde à vue. Lors de son audition, l'Imam Ndao a reconnu les propos tenus dans la vidéo avant de présenter ses plates excuses. "Dama dioum" ( je me suis trompé, en wolof), a-t-il dit.



Comme Bah Diakhaté, l'Imam est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles » et « offense contre une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du Président de la République », des délits prévus à l'article 254 alinéa 2 et à l'article 255 du code pénal.



Contrairement à l'Imam, l'activiste Bah Diakhaté, proche de l'ancien régime, a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Tous les deux seront déférés au parquet ce mercredi.