Emploi des jeunes : GoTeach lance une foire aux stages pour renforcer l’insertion professionnelle au Sénégal

À Dakar, la première édition de la Foire aux stages s’est tenue à l’initiative du programme GoTeach, piloté par DHL en partenariat avec SOS Villages d’Enfants. Cette journée, organisée le 10 juillet 2025, a rassemblé plus d’une soixantaine d’entreprises et une centaine de jeunes issus de milieux vulnérables, avec pour objectif de renforcer leur employabilité.



La rencontre vise à établir un pont entre le monde professionnel et des jeunes souvent privés d’un réseau ou d’un accompagnement familial, notamment ceux issus du dispositif de protection alternative de SOS Villages d’Enfants.



Le contexte de l’initiative s’explique par une situation préoccupante. Selon les données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), le taux de chômage des jeunes atteignait 20,3 % fin 2024. Dans un pays où 75 % de la population a moins de 35 ans, l'accès à un emploi demeure un défi de taille, particulièrement pour les jeunes vulnérables.



Le Secrétaire général du club des conseillers des ressources humaines (CCRH) a exprimé son engagement aux côtés de GoTeach, en annonçant des séances de coaching. Il a insisté sur l’importance de la confiance en soi et de l’écoute active dans la recherche d’emploi et l’intégration en milieu professionnel.



La Directrice des ressources humaines de DHL Sénégal, Aminata Gaye, a appelé les entreprises partenaires à jouer pleinement leur rôle en offrant stages, mentoring et opportunités de recrutement. Elle voit dans cette démarche un levier stratégique pour les entreprises, alliant engagement social et efficacité économique.



De son côté, Papa Daouda Diop, Directeur national de SOS Villages d’Enfants au Sénégal, s’est réjoui de la dynamique collective créée autour de cette initiative. Il a salué les efforts de son organisation, engagée depuis 1976 dans l’accompagnement des jeunes privés de soutien familial. Il a rappelé que malgré les obstacles, l’insertion professionnelle reste possible pour peu que les jeunes fassent preuve d’ouverture, de confiance en eux, de patience et de résilience.



Au terme de cette première édition, les organisateurs espèrent renforcer leur réseau de partenaires et consolider les acquis pour faire de cette Foire un outil durable au service de l’inclusion socio-professionnelle de la jeunesse sénégalaise.