Prostitution déguisée : trois (3) femmes condamnées à une peine allant de 1 à 2 mois

Des jeunes masseuses exerçant à Grand Médine ont été arrêtées en flagrants délits par la police. D’après « Rewmi Quotidien », les mises en cause sont connues sous les de F. Gueye, K. Niakhasso et M. Diallo, âgées respectivement de 20 et 21 ans.



À en croire le journal, F. Gueye, qui est décrite comme une proxénète de profession, est mariée et mère de 3 enfants. Celle-ci aurait ouvert un salon de massage depuis un an, dans une maison R+2. C’est ainsi qu’elle a recruté K. Niakhasso et M. Diallo et leur payait 30% des revenus provenant de chaque séance de massage. Pour un massage simple, le client doit payer 25.000 francs. Pour un massage accompagné d'un rapport sexuel, le client doit payer la somme de 45.000 Fcfa.



Les trois femmes qui ont été arrêtés par les éléments de la brigade des mœurs de la Sûreté urbaine, ont révélé qu'elles faisaient des massages pour permettre à leurs clients d'éjaculer.



Selon les informations fournies par K. Nakhasso, c'est sa collègue Maman Khady alias M. Diallo qui se charge des clients désirant de massage plus rapport. Allant plus loin, les mises en causes ont déclaré qu’elles réalisées des massages dénommés ‘’intégral" ‘’sensuel’’, ‘’tonifiant" et "nuru ou body-body".



Décrivant les massages, elles ont affirmé que le ''nuru massage ou body-body" consiste à se déshabiller entièrement, de même que le client. Ils se frottent les corps avec de l'huile de massage jusqu'à ce que le client éjacule.



Finalement, F. Gueye a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis et à une amende de 100 000 F CFA tandis que ses 2 acolytes ont écopé d’un mois d’emprisonnement.