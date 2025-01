Protection de la Falémé : les populations saluent l’effort des forces de défense et de sécurité

Les populations vivant le long de la Falémé ont salué les efforts déployés par les forces de défense et de sécurité dans l'application du décret présidentiel interdisant toute exploitation minière à moins de 500 mètres de l'affluent du fleuve Sénégal. Cette appréciation survient trois mois après la tournée présidentielle dans cette région. Selon les habitants, les mesures sont globalement respectées, bien que quelques récalcitrants persistent. Ils appellent également à une coopération renforcée avec le Mali pour éradiquer ce fléau.



Kama Dansokho, porte-parole des jeunes, s'est exprimé auprès du correspondant de la RSI. « D'abord, nous remercions les autorités pour ce décret interdisant toute activité minière à moins de 500 mètres de la Falémé. Depuis, les populations respectent globalement les consignes. De plus, des patrouilles des forces de l’ordre et de sécurité surveillent activement tout le long de la Falémé», a-t-il fait savoir. Il a ajouté : « ceux qui ne respectent pas ces lois sont immédiatement arrêtés par les forces de défense et de sécurité. »