Protection des côtes maritimes : vers la mise en place d'une nouvelle plateforme de défense (DG ANAM)

La création de cette plateforme marque un tournant important dans la lutte contre les menaces qui pèsent sur les côtes sénégalaises. Selon Bécaye Diop, l’objectif est de mutualiser les efforts de l’ANAM, de la gendarmerie et de la marine nationale afin d’assurer une meilleure coordination des actions de défense et de protection. "Nous devons conjuguer nos efforts pour garantir la souveraineté maritime du Sénégal", a-t-il souligné. Il a mis en évidence l’importance de la coopération entre ces différentes entités pour une réponse plus rapide et plus cohérente face aux menaces croissantes.



Cette nouvelle plateforme permettra d’améliorer la réactivité face à ces menaces, en garantissant une prise en charge plus rapide des situations d’urgence. Grâce à la mutualisation des moyens et à une meilleure coordination entre les différents acteurs de la sécurité maritime, le Sénégal pourra ainsi renforcer la sécurité de ses eaux et protéger ses ressources maritimes.



Bécaye Diop a ajouté que cette initiative vise également à accroître la capacité du pays à répondre aux défis de sécurité maritime de manière plus efficace. "Cette plateforme permettra une réponse plus rapide et mieux coordonnée face aux menaces qui pèsent sur nos côtes", a-t-il déclaré, soulignant les bénéfices d’une approche collective pour préserver la souveraineté maritime du Sénégal.



La protection des côtes maritimes fait partie des priorités de l'ANAM et des autorités sénégalaises. Qui considèrent les enjeux liés à la sécurité maritime comme un élément clé pour le développement durable du pays. En renforçant les capacités de défense et de surveillance des eaux sénégalaises, cette initiative permettra non seulement de lutter contre les activités illicites en mer, mais aussi de préserver les ressources maritimes essentielles pour l'économie du pays.