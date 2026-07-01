Protection du littoral : le député Babacar Ndiaye pousse pour la création d'un « Fonds Bleu »

Le président de la Commission de l’Énergie et des Ressources minérales de l’Assemblée nationale, l’honorable député Babacar Ndiaye, a présidé ce mercredi 1er juillet 2026 un atelier stratégique sur la mise en place du « Fonds Bleu ». Cette rencontre, organisée à l'attention des parlementaires dans la salle Marie Joséphine Diallo, vise à mobiliser les élus pour créer ce mécanisme financier destiné à protéger les écosystèmes côtiers et à soutenir les populations vivant au bord de la mer face aux dérèglements climatiques.



Le directeur exécutif de l'organisation Legs-Africa, Elimane Habi Kane, a profité des débats pour alerter sur la fragilité de nos côtes. Le responsable de la société civile a insisté sur l'obligation d'installer une gouvernance transparente, responsable et inclusive des ressources naturelles pour garantir un développement économique qui ne détruit pas l'environnement.



Le représentant de la Fondation Heinrich Böll au Sénégal, Fabian Heppe, a également appuyé cette urgence environnementale et sociale devant les députés. À l'issue des échanges, les différentes commissions de l'Assemblée nationale (Pêche, Environnement, Finances, Énergie) ont été appelées à porter des initiatives de loi pour institutionnaliser et voter rapidement ce fonds, présenté comme une urgence absolue pour la survie économique des communautés côtières du pays.