Protection sociale : les ASP se dotent d'une mutuelle de santé

Dans un communiqué en date du 10 janvier 2025, la Direction générale de l'Agence d'Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP) a annoncé la mise en place d'une mutuelle de santé pour ses agents, accompagnée d'une retenue mensuelle de 2 500 francs CFA sur les salaires. Cette contribution, qui entre en vigueur à compter de la fin du mois de janvier 2025, sera affectée à la couverture médicale et pharmaceutique des agents et de leurs familles.



Cette mesure fait suite aux recommandations du Conseil de Surveillance de l'Agence et du ministère des Finances et du Budget. Selon ces recommandations, les mutuelles de santé doivent fonctionner sur la base de la participation financière des membres, et ne peuvent pas être entièrement financées par des subventions publiques. Le communiqué souligne que cette décision est conforme aux exigences de la loi n°2003-14 du 04 juin 2003, ainsi qu'à son décret d'application n°2003-423 du 27 avril 2003, qui stipule que les ressources d'une mutuelle de santé doivent provenir des cotisations et droits d'adhésion des membres.



Le directeur de l'ASP, Oumar Touré, a précisé que cette contribution mensuelle permettra de financer les services de la mutuelle, qui incluent l'évacuation des malades, les soins médicaux et l'achat de médicaments, pris en charge à hauteur de 80%. Cette initiative vise à renforcer la couverture santé des agents de l'ASP et à améliorer leur accès aux soins.



Cependant, la Direction générale a également prévu une option pour les agents qui souhaiteraient ne pas participer à cette mutuelle. Ces derniers peuvent soumettre une demande de désaffiliation et obtenir le remboursement des montants prélevés.