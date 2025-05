Élection BAD : Le Mauritanien Sidi Ould Tah en tête au deuxième tour, Amadou Hott toujours 3e

Les résultats du deuxième tour de l’élection à la présidence de la Banque africaine de développement (BAD) sont désormais connus. Le Mauritanien Sidi Ould Tah a pris la tête au deuxième tour et est très proche de la victoire, avec 48,41% des voix.



Il devance le Zambien Samuel Munzele Maimbo avec 36,68% des voix.



Comme au premier tour, le Sénégalais Amadou Hott est 3e avec 9,02% et la Sud-Africaine Bajabulile Swazi Tshabalala est éliminée avec 5,90% des voix.



A noter que le candidat tchadien Mahamat Abass Tolli, a été éliminé dès le premier tour avec seulement 0,52 % des suffrages.



On se dirige vers un troisième, voire un quatrième tour de scrutin si aucun candidat ne parvient à atteindre la majorité requise.