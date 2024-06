Proxénétisme et vol avec usage d'arme blanche : la patronne d’un salon de massage et son client risquent respectivement 3 à 4 ans de prison ferme

Après des années de collaboration, la patronne du salon de massage «Bébé Khady» et l'un de ses clients attitrés, adepte du «massage avec finition», ont été attraits à la barre du Tribunal. Poursuivi pour vol commis la nuit avec usage d'arme blanche sur une des employées du fameux salon de massage, le pêcheur livre les secrets «méconnus» de ce lieu de débauche. Si la Cour suit le réquisitoire du procureur de la République, les mis en cause seront condamnés à 4 ans d'emprisonnement ferme pour le pêcheur et à 2 ans d'emprisonnement, dont 3 mois ferme, pour Khady Ciss. Le délibéré est fixé au 11 juin prochain.



La «prostituée clandestine», poursuivie pour proxénétisme, tient son salon de massage à Saly. En mars 2024, en plein mois de Ramadan, comme à son habitude, le pêcheur Salif Faye débarque au salon de massage de Khady Ciss. Sur place, le client, qui a toujours choisi le modèle de massage «finition», c'est-à-dire un massage suivi de rapports sexuels, est accueilli par la patronne des lieux, qui le met en rapport avec une de ses employées répondant au nom de Nd.C. Diouf. Cette dernière, chargée de masser le client, se retire avec le pêcheur dans une des cabines du local dénommé chez «Bébé Khady».



Selon les révélations de nos confrères du journal «Observateur», à la fin du massage, le pêcheur Salif Faye entretient des rapports sexuels avec la toute nouvelle recrue de Khady Ciss. Seulement, au cours de leurs ébats sexuels dans la cabine du salon de massage, Salif Faye promet à la prostituée de lui chercher d'autres clients européens. À 01 h du matin, le pêcheur joint au bout du fil la jeune fille pour qu'elle le rejoigne dans un hôtel de Saly Portudal. Ce qu'elle fera sans aucune arrière-pensée. Mais une fois à l'hôtel, la prostituée sera violemment tabassée par le pêcheur. Armé d'un couteau avec lequel il menaçait la victime, Salif Faye va également lui soutirer son téléphone portable de marque iPhone XL et la somme de 100 000 FCFA, avant de prendre la fuite, laissant ainsi la jeune fille de joie dans le noir.



Malheureusement pour le pêcheur, et contre toute attente, il va, deux mois après son forfait, rencontrer en plein centre-ville sa victime. Sans tarder, elle use de ses cordes vocales et alerte les passants qui, à la suite d'une longue course-poursuite, réussissent à mettre la main sur le pêcheur. Conduit au commissariat de la police urbaine de Saly Portudal, le mis en cause réfute toutes les accusations. À en croire Salif Faye, ce salon de massage est un lieu de débauche. En réalité, la propriétaire Khady Ciss et ses employées ne s'adonnent qu'à une prostitution déguisée, selon le mis en cause. Il confie avoir eu des rapports sexuels avec Khady Ciss et ses prostituées clandestines à plusieurs reprises, au terme de ses «massages avec finition».



Des révélations du pêcheur qui obligent les limiers à effectuer une perquisition du fameux salon de massage. Face à ces découvertes, Khady Ciss est arrêtée. À la barre du Tribunal de Mbour, Khady Ciss et son client Salif Faye s'accusent mutuellement. Khady Ciss reconnaît finalement que «le massage avec finition» est bien pratiqué dans son salon, moyennant la somme de 30 000 FCFA, alors qu'elle n'a aucune autorisation lui permettant d'ouvrir un salon de massage.