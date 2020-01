Psg/Monaco: Keita Baldé met en garde Gana « Nous serons là-bas pour la victoire »

Pour la 22e journée de la Ligue 1 française, l’As Monaco se rend dimanche au Parc des Princes. En conférence de presse avant match (J-2), le Sénégalais Keita Baldé a abordé les sujets tels que le déplacement à Paris, son rôle dans l'équipe, les objectifs...prévenant ainsi son coéquipier de l’équipe nationale du Sénégal, Idrissa Gana Gueye le milieu terrain de Psg.



« Contre Paris, c'est toujours un beau match, c'est une très grande équipe, on va aller là-bas pour jouer avec plaisir et pour tout donner. Ils sont très bons mais voilà, l'idée ce n'est pas de trop parler avant le match... Tu peux aller là-bas et même si tu n'es pas favori tu peux gagner. Un match c'est toujours une bataille que tu veux gagner, celui-là comme les autres. Mais nous serons là-bas pour la victoire», prévient Diao Baldé.



Le joueur formé à la Masia( Fc Barcelone), retrouve le confiance



Je suis revenu à Monaco pour avoir un rôle important après mon expérience à l'Inter Milan. Avant je jouais moins, mais l'important c'est de faire la différence quand tu es sur le terrain et de bien profiter. Il n'y a pas de secret, c'est seulement le travail qui paie et la confiance en soi.



J'ai plus de maturité. Aujourd'hui je suis père de famille, ça change beaucoup de choses. Je suis plus tranquille, je réfléchis plus, c'est un process naturel, j'ai 24 ans c'est normal.



Quand j'ai joué à Monaco la première année l'objectif était déjà d'être premier ou deuxième. Pour moi être à Monaco c'est vouloir être en haut et tout donner pour y être. Le coach a très bien expliqué ce qu'il voulait faire, on l'a écouté et maintenant on travaille pour tout mettre en place Petit à petit on va s'améliorer.

Le pressing et le jeu défensif c'est plus une question d'envie et de volonté que d'entraînement. Sur le dernier match, nous l'avons tous bien fait, surtout en première mi-temps. On doit continuer sur cette voie.