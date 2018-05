Publication de sa pré-liste : Aliou Cissé prolonge le suspense

Initialement prévue le 14 mai, puis reporter à ce mercredi 16 mai, la publication de la pré-liste de 35 joueurs en vue de la Coupe du Monde Russie 2018 se fera finalement ce jeudi 17 mai.



En effet, le coach Aliou Cissé a décidé de prolonger le semblant de suspense sur sa pré-liste des 35 joueurs qui prendront part aux regroupements des « lions » qui débute ce 21 mai à Saly. La publication se fera devant la presse à partir de 15h dans un hôtel situé sur la VDN.

Cette pré-liste de 35 joueurs sera réduite à 23 d’ici le 04 juin date limite des dépôts des listes au niveau de la Fifa.



Pour rappel, le Sénégal débute son stage le 21 mai à Saly et les joueurs recevront le drapeau national des mains du chef de l’Etat Macky Sall le 25 mai. Ensuite, ils s'envoleront en France à Vittel ou ils vont poursuivre le stage avec des matchs amicaux contre le Luxembourg le 31 mai, la Croatie le 8 juin et la Corée du nord le 11 juin.





A la Coupe du Monde, les «Lions» partagent la poule H avec la Pologne qu’ils vont rencontrer le 19 juin, la Colombie le 24 juin et le Japon le 28 juin.