Publication des listes attendue ce lundi : l'APR explose déjà, Awa Guéye claque la porte, Diouf Sarr dans tous ses états

La Direction générale des élections, un endroit vers lequel tous les regards et toutes les attentions seront cristallisés ce lundi avec la publication des listes. Il faut dire qu'il y a de quoi, car c'est le suspense total, et les rares informations fournies par la presse ont fini par créer un climat de méfiance. On connaît déjà des partis qui vont imploser avant d'exploser, en commente le journal Les Echos.



D'ailleurs, c'est le cas du parti de l'Alliance pour la République. Awa Guéye a déjà claqué la porte de la formation politique fondée par Macky Sall. Pourtant, membre fondatrice de l'APR, elle en a certainement assez des couleuvres qu'elle avale depuis 5 ans. Après une législative, elle a été mise à l'écart de manière cavalière. Dernièrement, elle avait été choisie pour assurer l'intérim de Ndeye Sally Diop Dieng à la tête des femmes de l'APR, mais les investitures ont tout bouleversé.



Diouf Sarr est également en colère contre l'Alliance pour la République. Certains disent qu'il pourrait claquer la porte du parti où il milite depuis 2009. La raison : il est mécontent des investitures, cumulées à toutes les couleuvres qu'il a avalées durant son passage au gouvernement, notamment avec le limogeage mémorable au ministère de la Santé.