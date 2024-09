Qualifications CAN 2025 : Mauritanie, Cameroun et Nigeria remportent leurs matchs

Dans la douleur, la Mauritanie a arraché une précieuse victoire contre le Botswana (1-0) ce samedi à Nouakchott pour lancer ses éliminatoires de la CAN 2025.



Sur une série de trois défaites consécutives en matchs officiels, les hommes d'Amir Abdou sont parvenus à relever la tête. Après avoir longtemps buté sur la défense adverse malgré leur domination, les Mourabitounes ont été libérés à la 84e minute par Sidi Amar, auteur d'une puissante frappe sous la barre après un bon travail de Beyatt Lekoueiry dans la surface.



Les Mauritaniens assurent donc l'essentiel avant d'aller affronter mardi le Cap-Vert dans le groupe C. Balayés 3-0 par l'Egypte vendredi, les Requins Bleus se retrouvent déjà dos au mur.



Alors que l’incertitude planait sur la tenue du match jusque dans les dernières minutes avant l’entrée des acteurs sur le terrain du fameux stade Roumdé Adjia de Garoua, l’opposition Cameroun-Namibie a bien eu lieu ce samedi.



Malgré le contexte pesant, les « Lions » Indomptales ont fait le job en s’imposant face aux Brave Warriors (1-0) pour leur entrée en lice dans les éliminatoires de la CAN 2025. Ceci grâce à l’inusable capitaine Vincent Aboubakar, qui a inscrit l’unique but de la rencontre à la 65e minute.



Le Cameroun s’impose dans la douleur, mais empoche les trois points essentiels qui lui permettent de prendre la pole du groupe J. Une double victoire au vu de l’environnement ambiant délétère.



Les hommes de Marc Brys tenteront de conforter leur place mardi prochain devant le Zimbabwe, tandis que la Namibie visera une première victoire dans le même temps contre le Kenya.



Vainqueur du même adversaire en juin dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Bénin n'a pas réédité son exploit et les « Guépards » ont lourdement chuté à Uyo face au Nigeria (3-0) ce samedi pour leur entrée en lice dans les éliminatoires de la CAN 2025.



Remplaçant au coup d'envoi en raison de son manque de temps de jeu en début de saison, Victor Osimhen a marqué d'une reprise acrobatique seulement six minutes après son entrée en jeu (2-0, 78e). Ademola Lookman a inscrit un doublé.



Cette victoire redonne un bon bol de confiance aux Super Eagles. Les Nigérians, dirigés par l'intérimaire Augustine Eguavoen, affronteront le Rwanda mardi pour le compte de la deuxième journée du groupe D. Le même jour, les Béninois tenteront de relever la tête face à la Libye qu'ils “recevront” à Abidjan en Côte d'Ivoire.