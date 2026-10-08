Qualifications africaines féminines JO 2028 : le Sénégal bat la Tunisie (1-0) grâce à Ndeye Awa Casset

L’équipe nationale féminine de football du Sénégal a battu la Tunisie (1-0), ce jeudi 8 octobre 2026, en match aller du deuxième tour des éliminatoires africaines du tournoi des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.
Pour son premier match à la tête de la sélection, le sélectionneur Abatalib Fall a vu ses “Lionnes” s’imposer chez les Tunisiennes grâce à un but de Ndeye Awa Casset.
Une belle opération pour le Sénégal avant le match retour. Les “Lionnes” ont rendez-vous le 13 octobre prochain au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar pour terminer le travail et valider leur qualification pour le tour suivant de ces éliminatoires.
Pour son premier match à la tête de la sélection, le sélectionneur Abatalib Fall a vu ses “Lionnes” s’imposer chez les Tunisiennes grâce à un but de Ndeye Awa Casset.
Une belle opération pour le Sénégal avant le match retour. Les “Lionnes” ont rendez-vous le 13 octobre prochain au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar pour terminer le travail et valider leur qualification pour le tour suivant de ces éliminatoires.
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