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Qualifications africaines féminines JO 2028 : le Sénégal bat la Tunisie (1-0) grâce à Ndeye Awa Casset



Qualifications africaines féminines JO 2028 : le Sénégal bat la Tunisie (1-0) grâce à Ndeye Awa Casset
L’équipe nationale féminine de football du Sénégal a battu la Tunisie (1-0), ce jeudi 8 octobre 2026, en match aller du deuxième tour des éliminatoires africaines du tournoi des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Pour son premier match à la tête de la sélection, le sélectionneur Abatalib Fall a vu ses “Lionnes” s’imposer chez les Tunisiennes grâce à un but de Ndeye Awa Casset.

Une belle opération pour le Sénégal avant le match retour. Les “Lionnes” ont rendez-vous le 13 octobre prochain au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar pour terminer le travail et valider leur qualification pour le tour suivant de ces éliminatoires. 

 
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Moussa Ndongo

Jeudi 8 Octobre 2026 - 22:39


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