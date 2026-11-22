La sélectionneuse Fatou Mery Faye a retenu 19 joueuses pour représenter le Sénégal au Championnat scolaire U15 féminin de l’UFOA A 2026, prévu du 24 au 28 novembre 2026 au Libéria, selon la liste officielle publiée. L’Académie Fédérale fournit le gros de l’effectif avec dix joueuses, devant l’AS Dakar Sacré-Cœur qui place trois éléments et Dial Diop FC qui en compte deux.



Deux gardiennes ont intégré le groupe, à savoir Ndagou Mbaye et Mame Soda Fall, toutes deux issues de l’Académie Fédérale. Six défenseures figurent dans cette sélection : Seynabou Ndiaye et Ouleye Thiongane n’appartiennent pas à ce secteur, car la défense rassemble Seynabou Ndiaye de l’AS Dakar Sacré-Cœur, Kady Seydi, Gnimansata Cissé et Sira Fall de l’Académie Fédérale, ainsi que Ngoné Ngom et Marème Faye de Dial Diop FC.



L’entrejeu réunit six milieux de terrain : Mairame Niang, Salimata Sonko, Mame Awa Diop et Ousseynatou Diatta de l’Académie Fédérale, Ouleye Thiongane de l’AS Dakar Sacré-Cœur, et Fatima Mbaye de Tigresses. Cinq attaquantes complètent le groupe : Marème Niang de l’AS Dakar Sacré-Cœur, Fatou Kiné Faye, Maty Diaw et Ndeye Khady Thiam de l’Académie Fédérale, ainsi qu’Awa Mbaye de Souky Académie.

