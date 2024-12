Qualifs CAN 2025 : la CAF rejette le recours de la Guinée, un nouvel appel annoncé

La Confédération africaine de football (CAF) a rendu son verdict dans l’affaire du recours intenté par la Guinée contre la Tanzanie, à l’issue du match de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, à Dar es Salaam.



Selon la Fédération Guinéenne de Football, le Jury Disciplinaire a rendu sa décision le 19 décembre 2024. Il a jugé la réclamation recevable en ce qui concerne la forme, mais a débouté la Guinée sur le fond, rejetant la requête comme mal fondée en se fondant sur les articles 54 et 58 de son règlement.



Selon la Feguifoot, la Guinée a décidé d’interjeter appel dans les formes et procédures prévues par le Code.