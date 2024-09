Qualifs CAN 2025 : le Sénégal en quête de rachat face au Burundi

L’équipe du Sénégal affronte le Burundi ce lundi au stade national de Bingu, au Malawi, à 13h00 GMT, pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Après leur contre-performance face au Burkina Faso vendredi dernier, les « Lions » sont dans l’obligation de se racheter.



Une victoire est impérative pour le Sénégal. Les hommes du sélectionneur Aliou Cissé ambitionnent de prendre la première place du groupe L. Pour y parvenir, un succès est indispensable, d'autant plus que le Burundi occupe actuellement la tête du groupe avec 3 points.



L'autre rencontre du groupe mettra aux prises le Burkina Faso et le Malawi, ce mardi 10 septembre à 19h00 GMT.





Programme 2e journée groupe L



Lundi 9 septembre 2024



Stade national de Bingu



13h00 Burundi – Sénégal





Mardi 10 septembre 2024



Burikna Faso – Malawi