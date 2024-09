Qualifs CAN 2025 : le Sénégal tenu en échec par le Burkina Faso

L’équipe du Sénégal a mal entamé les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Les « Lions » ont été tenus en échec par le Burkina Faso (1-1) ce vendredi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio lors de la première journée.



Dans un match pauvre en occasions et marqué par un jeu étriqué des deux côtés, le Sénégal a été rejoint au score dans les derniers instants, avec un but d’Ousseni Bouda à la 90+6e minute. Défensivement et offensivement, les « Lions » ont montré des signes de faiblesse.



Sadio Mané avait pourtant ouvert la marque dès la 15e minute, profitant d’un pressing de Nicolas Jackson, qui avait récupéré le ballon face à Cédric Badola, permettant à Mané de conclure facilement face au gardien burkinabè.



Ce match nul permet au Burundi de conserver la première place du groupe L avec 3 points. Le Sénégal et le Burkina Faso, quant à eux, se partagent 1 point chacun.



Pour la deuxième journée des éliminatoires, le Sénégal affrontera le Burundi le lundi 9 septembre à 13h00 GMT, tandis que le Burkina Faso jouera contre le Malawi le mardi 10 septembre à 19h00 GMT.





Programme 1ere journée groupe L





Vendredi 6 septembre



Stade Abdoulaye Wade



Sénégal-Burkina Faso 1-1



Jeudi 5 septembre 2024



Malawi – Burundi 2-3