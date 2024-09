Qualifs CAN 2025 : le Soudan domine Niger, les Comores et la Gambie se neutralisent

Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ont débuté ce mercredi avec des matchs variés et intéressants. Le Soudan a ouvert les festivités avec une victoire serrée 1-0 à domicile contre le Niger.

Dans l’un des matchs les plus attendus, les Comores ont affronté la Gambie à El Jadida, au Maroc, en raison de la non-conformité de leurs stades locaux aux normes.



Les deux équipes ont terminé sur un score de 1-1. Youssouf M’Changama a ouvert le score pour les Comoriens avec un coup franc superbe à la 37e minute, mais Musa Barrow a égalisé pour la Gambie avec un coup franc tout aussi impressionnant à la 45e+1 minute.



En seconde période, les Comoriens ont failli concéder une défaite mais ont aussi eu une occasion d’obtenir un penalty. Ils ont finalement évité une situation encore plus critique en sauvant un centre gambien lors du temps additionnel. Les Comores chercheront à se reprendre lors de leur prochain match contre Madagascar, toujours à El Jadida, tandis que la Gambie affrontera la Tunisie la veille.



Dans les autres rencontres, le Rwanda a réussi à obtenir un point précieux en ramenant un résultat de 1-1 de Libye. Enfin, le match entre la Tanzanie et l’Éthiopie s’est terminé sur un score nul et vierge (0-0).





Calendrier de la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2025 (heure GMT)



Mercredi 4 septembre



Comores-Gambie 1-1

Libye-Rwanda 1-1

- Tanzanie-Éthiopie (16h)

- Soudan-Niger (19h)



Jeudi 5 septembre

-Malawi-Burundi (13h)

- Centrafrique-Lesotho (15h)

- Congo-Soudan du Sud (16h)

- Ghana-Angola (16h)

- Guinée-Bissau-Eswatini (16h)

- Algérie-Guinée Équatoriale (19h)

- Tunisie-Madagascar (19h)



Vendredi 6 septembre



-Kenya-Zimbabwe (13h)

- Afrique du Sud-Ouganda (16h)

- RD Congo-Guinée (16h)

- Sierra Leone-Tchad (16h)

- Togo-Liberia (16h)

- Maroc-Gabon (18h)

- Côte d’Ivoire-Zambie (19h)

- Égypte-Cap-Vert (19h)

- Mali-Mozambique (19h)

- Sénégal-Burkina Faso (19h)



Samedi 7 septembre

-Cameroun-Namibie (16h)

- Mauritanie-Botswana (16H)

- Nigeria-Bénin (16h)



Le calendrier de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2025 (heure GMT)



Dimanche 8 septembre



- Gambie-Tunisie (15h)



Lundi 9 septembre



- Burundi-Sénégal (13h)

- Madagascar-Comores (15h)

- Niger-Ghana (15h)

- Guinée Équatoriale-Togo (15h)

- Ouganda-Congo (16h)

- Lesotho-Maroc (18h)

- Angola-Soudan (19h)

- Éthiopie-RD Congo (19h)



Mardi 10 septembre



- Botswana-Égypte (13h)

- Eswatini-Mali (13h)

- Mozambique-Guinée-Bissau (13h)

- Rwanda-Nigeria (13h)

- Soudan du Sud-Afrique du Sud (13h)

- Gabon-Centrafrique (16h)

- Guinée-Tanzanie (16h)

- Liberia-Algérie (16h)

- Namibie-Kenya (16h)

- Zimbabwe-Cameroun (16h)

- Bénin-Libye (19h)

- Zambie-Sierra Leone (19h)

- Burkina Faso-Malawi (19h)

- Cap-Vert-Mauritanie (19h)

- Tchad-Côte d’Ivoire (19h)