Qualifs Mondial 2022: Sénégal / Namibie, une bataille pour la première place

Le Sénégal, leader du groupe H (6 points) fera face à son dauphin, la Namibie (2ème, 4 points) pour un duel de la première place. Auteur de deux succès en autant de sorties, les hommes d’Aliou Cissé vont essayer de maintenir cette cadence face à un adversaire prenable.



Le technicien sénégalais pourra compter sur son groupe au complet à l’exception de Boulaye Dia blessé. Aliou Cissé peut compter sur ces attaquants comme Habib Diallo, Famara Diédhiou, Keita Diao Baldé et Bamba Dieng pour remplacer l’attaquant de Villarreal, blessé au genou.



Aucune défaite contre les Warriors

Dans l’histoire des confrontations entre le Sénégal et la Namibie, c’est le Sénégal qui domine avec 5 victoires. Les « Lions » n’ont jamais eu de défaite contre les « Brave Warriors ».

Les coéquipiers de Kalidou Koulibay devront se méfier d’un adversaire qui viendra avec l’ambition de créer l’exploit. Les « Warriors » chercheront à arracher la victoire pour se positionner à la première place du groupe H.

« Nous savons que nous affrontons une montagne contre le Sénégal, mais les montagnes sont à gravir et à conquérir. Et avec la foi et l’esprit qui nous entourent, il nous est possible de provoquer un bouleversement », a soutenu le sélectionneur de la Namibie, Bobby Samaria.



Arrivé à Dakar hier vendredi, l’équipe de la Namibie n’a qu’une seule séance d’entraînement. Les coéquipiers de Peter shalulile sont venus au Sénégal pour chercher la victoire. Les « Warriors » devront sortir la grosse artillerie pour déjouer les « Lions ».



L’autre match de la poule mettra aux prises le Togo et le Congo au stade Kégué de Lomé. Chacune des deux équipes comptera de décrocher son premier succès dans ces éliminatoires et se relancer.



Programme 3ème journée du groupe

16h00 Togo / Congo

19h00 Sénégal / Namibie