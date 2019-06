Quand l'hymne des 'Reds' résonne dans tout Madrid

Le moment de vérité est arrivé. Liverpool et Tottenham se disputeront ce soir la Coupe aux grandes oreilles au stade du Wanda Metropolitano de Madrid et les supporteurs des 'Reds' ont répondu présents.



Alors qu'ils seront en masse dans l'enceinte madrilène, ceux qui n'ont pas réussi à obtenir de billets suivront tout de même avec attention la rencontre, notamment à l'abord du stade au niveau de la fanzone.



Et ils sont également bien nombreux comme en attestent ces images, estimés au nombre de 50 000. Un nombre impressionnant de Merseysiders, qui ont tous chanté en coeur et avec ferveur le fameux hymne du club, un 'You'll never walk alone' qui fait partie des chants les plus mythiques de monde du football.



Ils souhaiteront tous voir leur équipe soulever un nouveau trophée de Ligue des champions, 14 ans après le dernier remporté face au Milan AC. Une période bien trop longue pour des supporteurs de Liverpool en forme ce soir, qui devraient pousser la chansonnette tout au long de la soirée voire plus si leur équipe s'impose.