Quand la déception de Youssou Ndour "déçoit" les internautes

Youssou Ndour, un visionnaire ou un maitre chanteur :) il accepte de parler parce qu'il sait que 2019 est proche et que Macky va perdre les élections #JeSuisAuBalcon #Kebetu #Senegal #Presidentielle2019 — Chérif Ndiaye (@Cherif221) 3 mars 2018

Youssou ndour déçu par Macky Sall... À un an des élections présidentielles !!! Grand en tant que musicien je te respecte mais en tant que politicien do touss #Kebetu — _Pa_Pa (@papathioub) 3 mars 2018

Youssou Ndour a-t-il mis ses habits de maître chanteur pour mettre la pression à son allié Macky Sall, dans cette période préélectorale, pour avoir davantage de faveurs ? C'est la conviction de l'entrepreneur social et Blogueur sénégalais Chérif Ndiaye. Il va jusqu'à dire, sur son compte Twitter, que Youssou Ndour veut quitter le navire parce qu'il est sûr qu'il va couler en 2019.Sur Facebook, le journaliste, blogueur et spécialiste des questions judiciaires, s'est plutôt penché sur la déclaration de Youssou Ndour à propos de l'aide qu'il a reçue de la caisse d'avance de la mairie de Dakar.Pape Ismaila Dieng dénonce le manque de courage du chanteur, qui selon lui, aurait dû aller devant la barre du tribunal correctionnel pour tenir ces propos devant le juge Lamotte, durant le procès de Khalifa Sall.Les employés de You ne l'ont pas laissé tomber, cependant. La chroniqueuse judiciaire du journal L'Observateur, Marie Louse Ndiaye, s'est fendue d'un commentaire sur le post de Pape Ismaila Dieng pour expliquer pourquoi son boss n'est pas allé devant la barre. Selon elle, Youssou Ndour ne faisait pas partie de la liste des témoins.Mais l'argument de la journaliste du célèbre quotidien sénégalais ne convainc pas le blogueur. Sa réplique ne se fait pas attendre, arguments à l'appui.De retour sur Twitter, "Ngoor" trouve la déception de Youssou Ndour trop tardive, après 7 années de compagnonnage pendant lesquelles, selon lui, le chanteur en a reçu plein les poches. D'où son expression teintée d'ironie "Déception après réceptions".Le géographe et urbaniste sous le pseudo de Pa-Ba est du même avis que son camarade Ngoor de la Twittosphère. Il est très déçu de la déclaration de Youssou Ndour, qu'il trouve du reste nul en politique.