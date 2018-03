Quand le ministre des Sports Matar Ba tombe sous le charme des installations de Génération Foot

«C’est l’occasion de féliciter Mady et l’ensemble des membres de Génération-Foot. Vous faites du bon travail, on ne peut pas savoir ce que vous faites tant qu’on ne vient pas visiter votre centre. Moi, je suis séduit et j’ai beaucoup d’espoir après avoir fait cette visite », a témoigné le ministre des Sports ce jeudi lors de sa visite dans le centre de Génération-Foot



Matar Ba ajoute : «Cela montre qu’il y a des Sénégalais qui croient à ce pays et qui prennent des risques, qui investissent dans ce pays-là. Je pense que ceux sont ces engagements qui feront de notre pays, un pays développé. Ce n’est pas que le Président, le gouvernement, il faudrait que des Sénégalais, des gens qui nous viennent d’ailleurs croient à notre pays, prennent des risques pour investir ».



Selon la plus haute autorité du sport sénégalais, le projet de l’académie de Génération-Foot est une réussite et montre la bonne marche du football sénégalais : « (Mady Touré), votre travail a fait de vous une fierté pour le Sénégal. Je suis contre ceux qui pensent que le football ou le sport sénégalais ne marche pas. On a des ambitions, il y a beaucoup de points positifs et nous sommes en train de le faire avec beaucoup d’acteurs comme Génération-Foot », a-t-il soutenu.



Matar Ba envisage même de faire du centre de Deni Biram Ndao une tanière pour les « Lions » dans l’avenir. «Je disais au président de la Fédération (Augustin Senghor) que si l’investissement continue, je pense que la direction technique choisira ici pour abriter la préparation de notre équipe nationale. Y a pas meilleur cadre, on le fait dans des hôtels, on prend un bus pour aller s’entrainer. Si, on a tout quelque part, l’argent va rester dans le sport », a laissé entendre le ministre