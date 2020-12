Quand un médecin prend exemple sur le combat Modou Lo-Ama Baldé pour expliquer aux Sénégalais le vaccin anti-Covid

A l’heure de la course au vaccin dans les pays très touchés par la pandémie, le débat fait rage sur les conséquences d’une éventuelle mutation du virus sur les vaccins mis au point pour neutraliser le covid-19 qui continue de faire des dégâts dans presque tous

les pays du monde.



Pour expliquer les enjeux de cette problématique liée à l’efficacité ou non efficacité des vaccins face à cette mutation, Dr Mamadou Mansour Diouf fait appel à une métaphore simple qu’il a puisée dans le monde de la lutte sénégalaise. Sa technique anti-Caxabal sur un sparring partner qui ressemble à Xaragne Lo », explique l’anesthésiste-réanimateur contacté par le journal Le Témoin.



En rapportant cette métaphore de la lutte au virus et aux vaccins, Dr Mamadou Mansour Diouf confie que « le virus a sur sa surface une protéine appelée ‘’spike’’ en forme de pointe qui lui permet d’entrer dans les cellules de l’organisme humain. C’est cette célèbre image du virus qui ressemble à des tresses de type petites queues. Les vaccins à Arn Messenger comme ceux des laboratoires Pfizer-Biontech et Moderna introduisent dans le corps humain un coursier ou Arn Messenger, qui lance une commande à l’usine qui est dans la cellule pour fabriquer un bout de protéine ressemblant à la clé du virus. Lorsque la cellule fa- brique cette fausse clé, le système de protection du corps humain, immunitaire, fabrique des soldats ou anticorps qui viennent neutraliser cette fausse clé. C’est comme Ama. Puisque les Sénégalais sont de grands amateurs de Lamb », chahute-t-il, alors il a choisi d’utiliser le sport national pour illustrer son propos.



« Considérons Xaragne Lo qui terrorise l’arène actuellement comme étant le Covid. Pour terrasser Xaragne, vous préparez un adversaire, Ama Baldé, qui représente le vaccin. Dans votre stratégie, vous étudiez les qualités de Xaragne Lo pour le neutraliser. En l’étudiant attentivement, vous trouvez qu’il a une redoutable clé avec laquelle il terrasse ses adversaires : c’est un caxabal ! Pendant des mois, vous entrainez Ama Baldé sur une technique qui neutralise le Caxabal de Xaragne Lo. Ama Baldé perfectionne donc Baldé qui neutralise facilement le Caxabal de son ‘’sparring partner’’. Seulement voilà, il peut arriver que Xaragne Lo, sachant ce qu’on lui prépare, et pour déjouer l’adversaire, apporte une petite touche à son Caxabal original et modifie cette clé ! ».



Par conséquent, à ce stade, aucun des lutteurs n’est sûr de l’emporter sur l’autre... D’où la conclusion toute prudente du Dr Mamadou Mansour Diouf : « Il faut attendre que le vaccin soit administré à des personnes, que celles-ci fabriquent des anticorps et chopent le virus mutant pour voir si la personne développe la maladie ou bien si elle est protégée, et pour combien de temps ». Un conseil empreint au coin du bon sens !