Quatre mois et une statistique inquiétante pour le FC Barcelone

Une tendance de plus en plus préoccupante commence à s'installer du côté de Barcelone. Cela fait six matches officiels que le club n'a pas gagné à l'extérieur. Les Culés l'ont bien fait en match amical, mais pas en Liga ni en Ligue des champions.



Tout a commencé le 4 mai lors d'un match de Liga face à Vigo à Balaidos. Les Galiciens créaient la surprise et parvenaient à battre les Culés sur le score de deux buts à zéro, installant le doute chez une équipe qui, même après ce revers, finissait par gagner le championnat avec aisance.



Trois jours plus tard, la grande déconvenue d'Anfield avait lieu, privant la formation catalane du précieux trophée de Ligue des champions. Les Reds remportaient la compétition par la suite.



La bande de Messi terminait sa Liga sur un nul chez Eibar et parvenait à rafler la Rakuten Cup, qui n'est toutefois pas un tournoi officiel. Lors de la présaison estivale, les Blaugranas réussissaient aussi à battre Naples, mais toujours dans le cadre d'un match amical.



La saison 2019-20 a commencé sur les mêmes bases. Les hommes de Valverde ont perdu face à Bilbao lors de la première journée, suite à un sublime ciseau d'Aduriz. Ils firent ensuite match nul pour la comparution de Liga suivante face à Osasuna et, à nouveau en Europe, ils quittaient Dortmund après un score nul et vierge.



Les supporteurs sont inquiets : ce Barcelone a-t-il du mal à gagner loin du Camp Nou ? Cela fait en tous cas quatre mois qu'il n'y parvient pas. Le prochain rendez-vous en tant que visiteur face à Grenade pourrait permettre aux Culés de mettre fin à cette terrible série.