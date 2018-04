Quel rôle peut jouer la SADC dans la crise politique que traverse la RDC?

La Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) a ouvert cette semaine un « bureau de liaison » à Kinshasa. La RDC sera au menu d'un sommet des chefs d'Etat prévu à Luanda mardi prochain. Et alors que le président Kabila semble de plus en plus isolé au sein de la sous-région, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme appellent les pays de la SADC à plus de fermeté vis-à-vis de Kinshasa.