En Tunisie, la canicule dure et continue d'alimenter la colère sociale

Des queues interminables devant les supermarchés pour obtenir un pack d'eau embouteillée, parfois après deux heures d'attente sous le soleil. Ces scènes qui circulent sur les réseaux sociaux sont devenues le quotidien des Tunisiens depuis des jours. Les coupures d'électricité qui ont rythmé tout le mois de juillet dans le cadre de délestage se poursuivent encore, selon les communiqués de la Société tunisienne d'électricité et du gaz qui annoncent chaque jour les régions concernées.



L'Association des jeunes médecins a de nouveau dénoncé le silence du ministère de tutelle sur le nombre de morts dues aux vagues de chaleur. Samedi, le président de l'organisation a parlé de treize morts en moins de 24 heures. Le Forum des droits économiques et sociaux, une association tunisienne, a alerté sur une situation qui menace la paix et la sécurité et dénonce une crise sociale structurelle étouffante.



Face à cette accumulation de tensions, les producteurs d'eau en bouteilles tentent depuis jeudi d'accélérer et d'augmenter l'approvisionnement de l'eau, avec 3 millions de litres injectés par jour dans la capitale. Mais la pénurie se fait aussi sentir ailleurs et la ruée sur les stocks disponibles est devenue la norme pour beaucoup de consommateurs qui craignent de manquer d'eau.